È stata una domenica di festa quella vissuta ieri a Gissi con il Carnevale in corso. L'appuntamento in maschera, organizzato dal Comune di Gissi e dalla Pro Loco, ha visto il raduno dei partecipanti in piazza Sturzo nelle prime ore del pomeriggio. Da lì è partita la sfilata di carri e maschere lungo le vie del paese per arrivare poi dinanzi al Municipio.

A colorare il pomeriggio di Carnevale sono stati il carro realizzato dai residenti di Piano Ospedale "C'è sup-posta per te", due carri della Pro Loco, con un maxi-fungo e tanti bambini in maschera e la Casa Trump e poi "Olaf", carro realizzato dall'Istituto San Francesco con ospiti e personale vestiti da pinguini e fiocchi di neve. È stato un pomeriggio segnato caratterizzato dalla musica e dal divertimento che si è concluso in piazza con il rogo del fantoccio di Carnevale.