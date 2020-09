Sono iniziati ieri mattina i lavori del primo intervento per la riapertura della Sp 212 tra Torrebruna e Castiglione Messer Marino, strada interessata dalla frana di un costone [LEGGI].

Si tratta di un intervento finanziato dalla Regione ed eseguito dalla Provincia di Chieti che dovrebbe consentire di riaprire l'importante strada di collegamento in tempi brevi. L'obiettivo è di realizzare un passaggio in frana senza compromettere l'attuale assetto del movimento franoso. Il tratto sarà costantemente monitorato da Provincia e Comune.

Il passaggio temporaneo (da percorrere con prudenza come ricordato dal sindaco Cristina Lella in una comunicazione ai cittadini) è solo un primo passo in attesa di realizzare l'intervento più importante. Come emerso nell'incontro a Chieti del 16 febbraio scorso, per questo secondo progetto bisognerà prima reperire i fondi necessari. Di tale aspetto si occuperà la Regione; il finanziamento, poi, sarà gestito dal Comune di Torrebruna.