Sono punti preziosissimi quelli conquistati dal Persichitti Service Casalbordino nella sfida contro l'Eureka Roma nella 4ª giornata di ritorno del girone C della serie B di tennistavolo. La squadra guidata da Alessandro Santoro ha avuto la meglio sulla compagine romana per 5-2, respingendo l'attacco al secondo posto e portandosi a due sole lunghezze di distacco dalla capolista Il Circolo Prato 2010 ferma per il riposo in questa giornata.

Nella palestra Olimpia del Centro Sportivo San Gabriele di Vasto il Casalbordino ha trovato ottimi punti di Cerquiglini mentre Li Weimin ha sofferto non poco contro Morgante. A completare l'opera c'è stata l'ottima prova di Antonello Panichella, che ha preso il posto di Santoro. Il prossimo 18 marzo, a Prato, andrà in scena la sfida che vale mezza promozione in serie A. I casalesi si sono aggiudicati la sfida di andata e, con un successo, aggancerebbero i toscani avendo poi dalla loro i due scontri diretti vinti.

Per questo la società casalese rivolge un appello a tutti gli appassionati del tennistavolo. "Abbiamo intenzione di organizzare un autobus per Prato così da sostenere i nostri atleti in questa sfida cruciale. Gli amici e i tifosi dell'Apd Casalbordino sono pronti a sostenere i colori della nostra città anche nel tennistavolo. Potete mettervi in contatto con noi dirigenti (riferimento Alessandro Santoro e la dirigenza del Casalbordino Calcio)".