È di un ferito, trasportato in ospedale, e alcuni contusi, medicati sul posto dal 118, il bilancio di una rissa scoppiata nella notte in pieno centro di Vasto.

L'allarme è scattato attorno all'1:30 in piazza Pudente. Per cause ancora ignote, alcune persone sono venute alle mani.

La centrale operativa di Chieti del 118 conferma l'intervento e il trasporto del ferito, in condizioni non gravi, all'ospedale San Pio da Pietrelcina. Altri contusi sono stati medicati sul posto dai sanitari dell'ambulanza.

Sono intervenuti polizia e carabinieri. "Abbiamo avviato le indagini", dice il commissario capo Fabio Capaldo, dirigente del Commissariato di via Bachelet. "Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili".

Un secondo episodio di violenza sarebbe avvenuto più tardi sulla vicina loggia Amblingh, la balconata panoramica della città antica.