Si rompe il braccetto con il quale Lentella e Sansalvese viaggiavano in testa alla classifica. I gialloverdi tornano alla vittoria dopo il pareggio sul campo del Montalfano. Finisce con una goleada: 6 a 3 contro il Guilmi. Uomo partita Gabriele Basso Colonna che realizza tre gol di pregevole fattura, completano il tabellino locale Elia Portellini (doppietta) e Giuseppe Tracchia. Il Guilmi ha cercato di tenere botta fino a quando ha avuto la palla per il possibile 3 a 3, ma fallendo la conclusione. Per loro tabellino firmato da Zocaro (doppietta) e Marchetta. Il Lentella dall'inizio del campionato sta collezionando forfait importanti a causa di infortuni; a Luigi Valentini e Lucian Florea si sono aggiunti il capitano Piero Roberti e Alessio Fizzani, per loro stagione finita.

La Sansalvese viene ripresa nei minuti finali dal Real San Giacomo che si conferma l'avversario ostico di inizio campionato. A Scerni finisce 2 a 2. A Davide Di Ninni (doppietta) rispondono Orunesu e Sabatini che in pieno recuper firma il pareggio facendo tornare la propria squadra in zona play off. Il Real domenica prossima farà visita alla capolista Lentella.

I sansalvesi vengono agganciati dalla Virtus Tufillo che in trasferta a Vasto passa contro l'Atletico per 3 a 1. Pavone, Fiore e Ramundi suonano la carica per la rincorsa ai gialloverdi.

E gialloverdi sono anche i giocatori del Montalfano che non fanno sconti a nessuno. Dopo aver rischiato di sbancare San Salvo in 10 e dopo aver fermato la capolista, oggi la formazione di mister Suero ha bloccato sul pareggio il Torrebruna. Finisce 3 a 3. I granata vanno in rete con Francesco Marianacci, Farina e Diego Pasciullo; per i padroni di casa Rocco Colombaro (doppietta) e Paolo Griguoli.

Nella bagarre per un posto in zona play off c'è anche la Dinamo Roccaspinalveti che oggi si è aggiudicato il derby dell'Alto Vastese contro la New Robur di Castiglione Messer Marino. Antonio D'Addario firma la rete decisiva dell'1 a 0 su calcio di rigore; New Robur in 10 per espulsione di Mucilli.

L'Aurora Furci si impone in trasferta contro un Pollutri arrembante. Furcesi rimaneggiati che schierano l'attaccante Ermindo Argentieri in porta. Adrian Micle (doppietta) e Davide Menna lasciano accesa una flebile speranza per i play off. Per i padroni di casa è da registrare il positivo ritorno al gol di bomber Mastrostefano che appone la propria firma sulla partita con una doppietta; l'altra rete dei padroni di casa è stata segnata da Robert. Finisce 4 a 3.

Chiude la 5ª giornata di ritorno la vittoria a sorpresa del Vasto United tra le mura amiche sul Casalanguida. Finisce 2 a 1. Saverio D'Addario illude gli ospiti, poi Giorgio Finamore e Giulio Di Viesti mettono a segno il ribaltone

LA 5ª GIORNATA DI RITORNO

Atletico Vasto - Virtus Tufillo 1-3

Dinamo Roccaspinalveti - New Robur 1-0

Lentella - Guilmi 6-3

Montalfano - Torrebruna 3-3

Pollutri - Aurora Furci 3-4

Real San Giacomo - Sansalvese 2-2

Vasto United - Casalanguida 2-1

LA CLASSIFICA

Lentella 40



Virtus Tufillo 38*

Sansalvese 38

Torrebruna 32

Real San Giacomo 27

Montalfano 27

Dinamo Roccaspinalveti 27

New Robur 26

Aurora Furci 23

Casalanguida 22*

Atletico Vasto 15

Vasto United 13

Guilmi 3

Pollutri 2

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Virtus Tufillo - Aurora Furci

New Robur - Guilmi

Dinamo Roccaspinalveti - Montalfano

Vasto United - Pollutri

Lentella - Real San Giacomo

Casalanguida - Sansalvese

Atletico Vasto - Torrebruna