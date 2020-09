A distanza di un anno Miriam Di Iorio torna a trionfare nei campionato italiani indoor di atletica leggera. La velocista vastese ha sbaragliato la concorrenza nei 60 metri categoria F50, portando a casa medaglia d'oro e nuovo record italiano sulla distanza. Al PalaIndoor di Ancona sono in corso i campionati nazionali riservati agli atleti over 35 e Miriam Di Iorio, portacolori dell'Aterno Pescara, ha già raccolto una doppia soddisfazione. Scesa in gara nell'ultima serie della gara veloce, ha stampato un eccezionale tempo di 8'28'', migliorando il suo precedente record, fatto registrare in gara lo scorso anno, di 8'31'' [LEGGI], conquistando una medaglia d'oro che impreziosisce il suo palmares. Sul podio con lei sono salite Maria Sellitto (Atletica Isernia) e Annalisa Gambelli (S.E.F. Stamura Ancona)

"Sono davvero contenta per questo risultato - ha dichiarato a Zonalocale.it dopo la gara - anche perchè non pensavo di essere così in forma. Mi sono allenata tanto ma continuo ad avere qualche fastidio alla schiena. Un grande grazie va al mio allenatore, Giuseppe Di Pasquale, che mi ha preparata nel miglior modo possibile e alla fine è arrivato questo grande risultato. Vincere e migliorare il mio precedente record avendo un anno in più è davvero una grande soddisfazione".

Nelle gare odierne ad Ancona è sceso in pista anche un altro vastese, Giuseppe D'Angelo, anche lui tesserato per l'Aterno Pescara, e classificatosi 16° nei 60 metri categoria M50.

E oggi Miriam Di Iorio tornerà in pista per difendere il titolo nei 200 metri conquistato lo scorso anno.