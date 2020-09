Brutto ko interno per il San Salvo che cede di misura contro l'ultima forza del campionato di Eccellenza, il Montorio. Al fischio finale il risultato premia gli ospiti che lasciano grazie a questi tre punti l'ultimo posto della graduatoria alla Virtus Teramo. Una partita che non ha regalato grosse emozioni e che si sblocca solo nei minuti di recupero in mischia, dopo un calcio d'angolo. Di Silvestre punisce duramente i sansalvesi che vedono allontanarsi la quota play off a +12.

Stessa sorte per il Cupello che nell'anticipo di venerdì scorso è stato sconfitto per 3 a 2 in trasferta dal River Chieti. Per i rossoblu Selvallegra e Marinelli.

Le due squadre non hanno ormai molto da chiedere al campionato se non una salvezza tranquilla.

In testa alla classifica da registrare ormai il crollo del Francavilla e l'allungo del Martinsicuro seguito al secondo posto dal Paterno dell'ex sansalvese Di Ruocco.

I RISULTATI

Acquaesapone - Sambuceto 1-1

Francavilla - Penne 1-1

Martinsicuro - Amiternina 3-1

Miglianico - Capistrello 2-1

Morro d'Oro - Nerostellati 0-4

Paterno - Alba Adriatica 2-1

River Chieti - Cupello 3-2 (venerdì)

San Salvo - Montorio 0-1

Virtus Teramo - RC Angolana 1-4

LA CLASSIFICA

Martinsicuro 53



Paterno 51

Nerostellati 50

Francavilla 49

Renato Curi 47



Alba Adriatica 44

Capistrello 39

Sambuceto 38

San Salvo 35

Cupello 32

Acquaesapone 31

River Chieti 30

Miglianico 28



Morro d'Oro 27

Amiternina 25

Penne 22

Montorio 21



Virtus Teramo 20

IL PROSSIMO TURNO

Alba Adriatica - Martinsicuro

Amiternina - San Salvo

Cupello - Paterno

Francavilla - Acquaesapone

Montorio - Virtus Teramo

Nerostellati - River Chieti

Penne - Capistrello

Renato Curi - Miglianico

Sambuceto - Morro d'Oro