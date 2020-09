La prontezza nell'intervento della pattuglia della Polizia autostradale della sottosezione Vasto Sud e tanta fortuna hanno evitato che ieri sera in autostrada A14 avvenisse una strage. Erano circa le 22 quando decine di automobilisti in transito si sono trovati improvvisamente davanti una vettura che procedeva in senso opposto. Il tempestivo intervento dell'equipaggio della polizia autostradale ha permesso di intercettare la vettura guidata da una donna di 37 anni e con a bordo i suoi tre figli di 7 anni, 5 anni e un neonato di pochi mesi.

Gli agenti hanno accertato che la donna, dopo aver imboccato l'autostrada A14 e percorso circa 40 km. in direzione sud, "decideva di invertire con una pericolosa ed azzardata manovra il senso di marcia, percorrendo circa 30 chilometri contromano".

Alla donna, "risultata negativa ai prescritti test di alcool e droga, è stata ritirata la patente di guida, sequestrata la auto e contestata una infrazione di oltre 2000 euro".