Una Vastese juniores rimaneggiata è stata sconfitta ad Agone con un gol che ha lasciato molte perplessità in casa biancorossa. Nella settimana giornata del girone L del campionato juniores, i ragazzi di mister Cesario sono scesi in campo contro l'Olympia Agnonese, seconda forza del girone, dovendo rinunciare a quattro squalificati (Napolitano, Maccione, Napoletano e Camarchio) e qualche infortunato, con il tecnico vastese che ha dovuto schierare in attacco il portiere Scutti e andare in panchina con un solo giocatore.

"La Vastese ha protestato molto - si legge nella nota dell'ufficio stampa biancorosso - a causa del ‘gol, no gol’ realizzato poco dopo la mezzora da Squeglia con la sfera a toccare la traversa tornando sul rettangolo verde a due passi dalla linea di porta. Per i biancorossi al di fuori della linea ma l’assistente molisano ha deciso di convalidare la rete, alla fine risultata decisiva per il match.

Dopo aver subito il gol per i vastesi altre proteste per l’atterramento in area di Alberico non sanzionato dal fischietto ovidiano. Quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate per i biancorossi, tra infortuni e squalifiche è stato un mese tutto in salita ma la Vastese da sabato prossimo, quando sul sintetico vastese arriverà il Pineto(fischio d’inizio ore 15.30) farà di tutto per tornare alla vittoria".

Olympia Agnonese - Vastese 1-0

RETI: 35’pt Squeglia

OLYMPIA AGNONESE: Suriano, Nocera, Parmigiano, Squaglia, Bessella, Sgariglia, Russo(18’st Santilli), De Martino, Farina(28’st Cifelli), Paglionico(25’st Zarrella), Miawa. A disposizione: Spadone, Di Pietro, Marcovecchio, Di Carlo, Scampamorte, Antonelli. All. Fusaro

VASTESE: Stivaletta, D’Amario, Capezio, D’Adamo, Irace, Tallarino, Galiè, Maiello, Alberico, Di Bello, Scutti. A disposizione: Piscitelli. All. Cesario

ARBITRO: Pierpaolo Salvati di Sulmona (Belvedere di Campobasso e Doganieri di Termoli)

NOTE: Ammoniti: Capezio e Alberico(V), Sgariglia e Santilli(OA) ; Recupero: 0’ e 3’.