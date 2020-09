"Dobbiamo tornare a far punti per toglierci questo blocco psicologico che abbiamo". Mister Massimiliano Favo traccia la via nei giorni che precedono la sfida tra la sua Vastese e la Vis Pesaro (domenica ore 14.30 allo stadio Aragona). I biancorossi non riescono a vincere da due mesi e mezzo, nelle ultime giornate sono arrivate solo sconfitte. Ed ecco che riuscire ad ottenere un risultato positivo contro la forte Vis Pesaro è di vitale importanza per non essere risucchiati ulteriormente verso il basso. Sulla brutta prestazione di Campobasso mister Favo dice: "Mi ha dato fastidio, e ne ho parlato con i ragazzi, che non abbiamo lavorato in undici, tutti con lo stesso sacrificio, con la stessa voglia di darsi una mano. Il gruppo deve sacrificarsi tutto per un risultato unico".

La conferenza stampa di Favo [GUARDA]

L'allenatore della Vastese è consapevole della forza degli avversari di domenica. "Per me è la miglior squadra del campionato". Una Vis Pesaro a cui mancherà Giacomo Ridolfi, fuori per la rottura del crociato. "Mi dispiace per lui - dice Favo - perchè è sempre bello vedere in campo giocatori forti. E' una mancanza importante per loro ma anche per chi viene a vedere la partita e averlo in campo alza il livello di concentrazione degli avversari".

Domenica all'Aragona dovrà essere una Vastese "con il sangue agli occhi", dice Favo [GUARDA], perchè solo così sarà possibile tenere testa ai marchigiani e cercare di inseguire quel risultato positivo che ormai manca da troppo tempo.

La 25ª giornata

San Nicolò - Campobasso

San Marino - Matelica

Fermana - Olympia Agnonese

Alfonsine - Pineto

Civitanovese - Recanatese

Casltefidardo - Romagna Centro

Jesina - Sammaurese

Vastese - Vis Pesaro

Riposa: Monticelli

La classifica: 48 Fermana*; 44 Vis Pesaro; 43 Matelica*; 37 San Nicolò*, Sammaurese; 35 Olympia Agnonese*; 32 Vastese*; 30 San Marino*, Monticelli; 29 Campobasso; 28 Romagna Centro; 27 Jesina; 23 Pineto; 20 Recanatese; 18 Alfonsine, Castelfidardo; 16 Civitanovese*. * una partita in meno