Partiranno alle 14.30 di martedì 28 febbraio i 18 "numeri", tra cui 8 carri, preparati per l'occasione dall'associazione Carnevalari di Scerni per la 44ª edizione del Carnevale.

La presentazione, questa mattina in conferenza stampa presso la Sala consiliare del Comune. "Per alcuni anni - ha sottolineato il sindaco Alfonso Ottaviano - il Carnevale si è svolto sottotono, ma già dall'anno scorso è tornato ai suoi antichi fasti. Quest'anno contiamo di proporre un edizione davvero spettacolare. Per garantire lo svolgersi della manifestazione nel migliore dei modi, abbiamo predisposto il traffico e la logistica con il supporto della polizia locale e della protezione civile".

Soddisfatta l'assessora al Turismo Ester Di Fabio, che ha voluto ringraziare l'associazione Carnevalari per il grande lavoro svolto, "attraverso il quale riscopriamo tradizioni e il ruolo sociale di questi eventi".

Nelle parole del vicepresidente dell'associazione, Ottavio Ubaldi, i dettagli della manifestazione che vedrà protagonisti carri su vari temi: politica nazionale e internazionale, storia, fiabe, cartoni animati e tanto altro: "Abbiamo lavorato con tanti sacrifici per 4 mesi, in un clima di festa insieme a tanti giovani, sarà una bella manifestazione". Oltre alla sfilata, la cui durata prevista è di circa tre ore, la festa continuerà infatti con balli e fuochi pirotecnici.

"Un pizzico di orgoglio", infine, nell'intervento del consigliere Daniele Carlucci per quello che "sarà uno dei carnevali più belli d'Abruzzo. Ci siamo ritrovati tutte le sere dalle 30 alle 40 persone ed è stato bello registrare il coinvolgimento di tutti e il supporto dell'amministrazione".