Il personaledi radiologia è ridotto all'osso e, di conseguenza, le mammografie sono garantite solo per i pazienti oncologici. Ancora disagi per chi deve fare gli esami diagnostici all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. E così, molte donne, che da mesi erano in lista d'attesa, sono costrette a rivolgersi ad altre strutture. Lo stanno comunicando in questi giorni gli uffici amministrativi della Asl alle dirette interessate.

Il problema è che tre medici, attualmente, non sono disponibili e l'azienda sanitaria provinciale ne ha sostituito uno solo. Troppo poco per confermare le tre sedute settimanali dedicate alle mammografie che, vista la mancanza di medici, nell'ospedale di via San Camillo de Lellis vengono eseguite un solo giorno a settimana. E il calendario è già saturo. Mentre proprio al servizio di radiologia, per tamponare la grave carenza di personale, è stato spostato un ex addetto alle cucine. Si occuperà dell'accettazione dei pazienti. Troppo poco per porre fine all'emergenza.