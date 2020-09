Lo scorso anno si era rivolta a Zonalocale.it per raccontare i problemi che incontrano le famiglie numerose ad andare avanti e per chiedere al Comune di Cupello un aiuto economico per sostenere le spese scolastiche.

Ma Antonella Lamelza, che si dedica alla numerosissima prole, e suo marito, che lavora in una fabbrica di Gissi, non hanno smesso di amare la vita e i bambini. Ieri, quando erano da poco passate le due di notte, all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, la donna, 41 anni, di Cupello, ha dato alla luce il decimo figlio. E' una bimba: si chiama Giulia, sta bene e pesa tre chili e 200 grammi. E' assistita da mamma, papà e dalla ginecoloca Anna Lucia Rullo. La primogenita, Debora, è venuta al mondo 20 anni fa, quando mamma Antonella di anni ne aveva 21. Poi sono arrivati, nell’ordine: Nicola, Loris, Mattia, Thomas, Noemi, Alex, Sofia, Gioia e, appunto, la piccola Giulia.

“E' un dono. Non chiedo nulla, solo un aiuto dal Comune per poter affrontare le spese scolastiche”, dice Antonella. E l’aiuto è arrivato, visto che l’amministrazione comunale del piccolo centro dell’entroterra vastese ha esentato la famiglia Di Stefano dal pagamento delle spese per mensa e trasporto scolastico. Un contributo concreto a una famiglia che ama il dono della vita.