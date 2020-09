Dopo quattro stop consecutivi è il recupero dell'11ª giornata del campionato di serie C a riportare il successo in casa BCC San Gabriele. La squadra vastese, nella sfida in trasferta contro la Robur Pescara, ha conquistato la vittoria con il punteggio di 3-1 (25/16,23/25,17/25, 21/25) in un match certamente non semplice. Infatti a partire meglio sono state le pescaresi che, approfittando della poca incisività nel servizio e della scarsa attenzione in difesa delle avversarie, hanno conquistato il primo set.

Poi, però, dopo la metà del secondo set, Russo e compagne hanno ritrovato lo smalto delle giornate migliori e hanno messo a terra palloni importanti per vincere gli altri tre parziali e quindi il match. Per coach Peppe Del Fra è una bella iniezione di fiducia in vista del rush finale del campionato.

"Torniamo a sorridere - ha detto il tecnico vastese a fine gara -. Questa vittoria era fondamentale per riprendere a lavorare con la serenità giusta e ci restituisce la consapevolezza che abbiamo delle qualità ma anche delle pecche su cui bisogna lavorare per crescere. Faccio i complimenti alle ragazze per la maturità che hanno dimostrato per portare a casa una vittoria dopo un inizio molto complicato".

Nel prossimo turno, il 5 marzo, la BCC San Gabriele sarà impegnata tra le mura amiche contro il Pratola.