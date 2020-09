Sono state presentate stamane, nel corso di una conferenza stampa presieduta dall’assessore al Turismo Carlo Della Penna, affiancato nella circostanza dalla vice sindaca Paola Cianci, dal consigliere comunale Marino Artese, dal dirigente del settore turismo Lino D’Annunzio e dal presidente del Consorzio Vasto in Centro, Marco Corvino, le due giornate interamente dedicate al Carnevale, denominate Vasto Street Carnival.

Si parte domenica 26 febbraio con i primi tre eventi della giornata che vedranno susseguirsi durante la mattinata l’Animazione per i bambini alle 10 in piazza Rossetti, organizzata dalla Ricoclaun, l’intrattenimento musicale La Storia a cura del Circolo socio-culturale Sant’Antonio Abate alle 11 poi e la sfilata dei veicoli storici e del Vespa Club per le vie del centro storico alle 12. Previsto poi per le 14,30 in piazza Villa dinamica (nel piazzale della 167) il ritrovo dei carri e la successiva partenza con l’arrivo previsto in piazza Rossetti per le 15.30 dove ad attenderli ci sarà Nicola Cedro che procederà poi alla presentazione di ogni singolo carro allegorico. Musica, balli, giochi, artisti di strada, intrattenimenti vari si susseguiranno dalle 16 in poi. Il tutto curato curati dalla Ricoclaun, dalla Consulta giovanile, dalle parrocchie, dai comitati di quartiere e dalle scuole di ballo ed in collaborazione con Pyrofantasy. In piazza Diomede dalle 16 in poi si sarà anche la raccolta fondi Anfass delle mascherine di carnevale.

Il secondo appuntamento previsto è invece per martedì 28 febbraio e prevede nuovamente la sfilata dei carri con musica, balli, giochi, artisti di strada, intrattenimenti vari a seguire. Ad arricchire questa giornata di festa è il concorso organizzato dal Consorzio Vasto in Centro che premierà La vetrina di Carnevale più elegante, spiritosa e colorata. Infine alle 16.30 in piazza Diomede si svolgerà lo spettacolo di magia e baby dance con il mago Salem e la partecipazione dell’Anfass.