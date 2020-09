Un colpo di Fortuna da 50mila euro quello è stato messo a segno a Vasto. La Dea bendata stavolta si è fermata nel punto vendita di Silvia Bellano, in via Ciccarone: "Sono tanto contenta che c’è stata questa bella vincita nel mio punto vendita: 50 mila euro, - ha sottolineato la titolare - in un periodo come questo, aggiustano una costola. Infatti, ho assistito alla scena della persona quando si è accorta di aver vinto: non ci voleva credere e continuava a chiederci se era vero! Poi, la gioia è esplosa e ha contagiato tutti e si è creata un’atmosfera di festa!".