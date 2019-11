Domenica 26 febbraio nuova edizione del Carnevale dei Bambini organizzato dalla Pro Loco di San Salvo con il patrocinio del Comune.

Dalle 15 tutti in piazza con la “Tribù dei sorrisi”, associazione onlus di clown terapia, che farà divertire i bambini con balli, trucchi e palloncini. Divertilandia Serafini, che quest'anno festeggia il suo decimo anno d'attività, porterà mini-quad e gonfiabili. Nel frattempo si potranno gustare pop corn, zucchero filato, scrippelle, crepes e salutare Olaf, Minnie e Topolino.

Dalla mattina gli Amici della tradizione con il loro carro attraverseranno le strade di San Salvo e San Salvo marina per arrivare alle ore 18 (circa) in piazza Giovanni XXIII. In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata nella palestra di via de Vito.

Martedì 28 febbraio si tornerà nuovamente in piazza Giovanni XXIII (dalle ore 15.30 alle ore 19.00) con animazione, musica e balli, laboratori di creta e cartapesta e trucca bimbi.