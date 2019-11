"Abbiamo vissuto un pomeriggio divertente, grazie alla simpatia e alla semplicità dei bambini in maschera". Ieri pomeriggio, giovedì grasso, il supermercato Conad di Via Alfieri a Vasto, ha aperto le sue porte ai bambini in maschera per una diverente festa di Carnevale.

"Grazie all'idea di Micaela Moretti, direttrice del punto vendita - ci scrive uno dei papà partecipanti - il negozio si è colorato della divertente allegria del Carnevale con svago e le emozioni che solo i bambini sanno regalare con gesti semplici e unici. È stato davvero un bel pomeriggio".