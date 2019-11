Erano in servizio straordinario di controllo del territorio i carabinieri, presidiando il territorio con più pattuglie provenienti anche dai centri limitrofi quando, la scorsa notte, hanno sorpreso un giovane mentre tentava di rubare un'auto.

È accaduto a San Salvo, nel centro storico, dove un 20enne proveniente da San Severo stava per rubare una Fiat Punto; il giovane aveva già sostituito centralina e blocco di accensione, quando i militari lo hanno sorpreso in flagranza di reato e portato quindi in caserma per l'identificazione. Qui i carabinieri hanno scoperto che il giovane proprio ieri "festeggiava" il compleanno.

L'arresto è stato convalidato nella mattinata di oggi.