Si conclude con una rovinosa caduta e con il ricovero in ospedale la maldestra fuga dell'uomo che oggi pomeriggio ha tentato di rapinare una rosticceria a San Salvo.

È accaduto in piazza Artese (in centro) verso le 19.30. Il rapinatore – e' la testimonianza dei titolari a zonalocale.it – ha fatto irruzione nel locale armato di un coltello cercando di prelevare l'incasso.

Ne e' nata una colluttazione con i proprietari, presenti nel locale. Il malvivente è così fuggito a piedi. In via Fontana Vecchia il ladro è caduto da un muro rimanendo ferito. È stato così necessario l'intervento del 118 che lo ha trasportato al "San Pio" di Vasto; è in arresto. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili urbani. Il sospetto è che il rapinatore sia del posto o di qualche comune limitrofo.

Solo ieri notte i carabinieri hanno arrestato un ladro d'auto in flagranza di reatro in pieno centro [LEGGI]. Due notti fa, invece, l'arresto di un altro malvivente proveniente dalla Puglia dopo un inseguimento a bordo del furgone appena rubato sempre a San Salvo [LEGGI].