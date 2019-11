Serie C2 | Vasto Futsal - Paglieta 1-2

Nell'ultimo turno del campionato di C2 il Paglieta, con una doppietta di Papponetti, si è imposto sul Vasto Futsal. La rete del vantaggio è arrivata al 18' su un'ottima ripartenza di Micello che ha servito Papponetti. Poi, nel secondo tempo, dopo diverse occasioni per i padroni di casa, al 45' è stato ancora il Paglieta a segnare con Papponetti. Di Bello, su assist di Bozzelli, ha riaperto la gara al 55' ma nei minuti finali gli uomini di mister Giacomucci non sono riusciti a trovare il pareggio.

Serie C femminile | Vasto Futsal Florida 1-3

Il grande cuore delle ragazze di mister Suriani non è bastato per battere le pescaresi del Florida. Nel primo tempo tante occasioni da una parte e dall'altra ma a sbloccare la partita è stato il Florida. Nella ripresa nulla da fare per le biancorosse che subiscono altri due gol e trovano l'unica rete firmata da Anna Mazzatenta per il 3-1 finale a favore delle ospiti.

Campionato juniores | Guardiagrele - Vasto Futsal 6-5

Una Juniores deconcentrata e rimaneggiata cade a Guardiagrele. Nel primo tempo i ragazzi di mister Rossi vanno sotto di 3 gol ma trovano la forza di accorciare le distanze fino al 3-2 con cui si va al riposo. Nella ripresa ci sono il pareggio e il vantaggio vastese prima del blackout. Negli ultimi 10 minuti di gara la squadra di casa segna altre tre volte chiudendo la gara sul definitivo 6-5. Per il Vasto Futsal sono andati a segno Di Donato e Maddalena, con una doppietta, oltre ad un'autorete del Guardiagrele.