Gli studenti delle scuole medie Paolucci e Rossetti e del Polo Liceale Mattioli hanno partecipato lo scorso 21 febbraio all'incontro sul volontariato promosso dall'associazione Ricoclaun onlus di Vasto presso la Multisala del Corso di Vasto. Agli studenti è stata proposta la visione del cortometraggio Il Naso Rosso, diretto da Simone D'Angelo con la partecipazione di Andrea Ortis e Paola Ciuffetti e patrocinato da Regione Abruzzo, la Asl , il Csv e Megalò.

"Durante i 15 minuti del cortometraggio - spiega Rosaria Spagnuolo, presidente dei Ricoclaun - nella sala c’è stato un grande silenzio fatto di grande attenzione ed emozione al tempo stesso. Il fragoroso applauso finale ha dimostrato che i tanti sforzi , impegni, difficoltà incontrati , non sono stati vani. Non è facile con un breve cortometraggio, affrontare le difficili tematiche della solidarietà, del volontariato, del dolore, della sofferenza, della malattia, della vicinanza, della speranza. Simone D’Angelo è stato bravissimo. Belle le immagini, la colonna sonora e la narrazione, bravissimi gli attori".

Subito dopo c’è stato lo spazio per un convegno con i tanti ospiti presenti: Anna Bosco – Assessore alla Scuola, Rosaria Spagnuolo – Presidente Associazione di volontariato Ricoclaun , Simone D’Angelo – Regista del Cortometraggio Il Naso Rosso , Andrea Ortis e Paola Ciuffetti – attori nel cortometraggio, Marco Masci – Centro Servizi Volontariato di Chieti, Nino Fuiano – Preside Istituto Tecnico Statale “F. Palizzi” e Presidente Avis di Vasto e Antonietta Cerulli – Responsabile della sezione ADMO di Vasto.

"Nella grande attenzione dei ragazzi - prosegue la presidente Ricoclaun - si è parlato dei molteplici aspetti del volontariato e dell’impegno sociale a 360° anche nel territorio vastese, di come in un momento di forte crisi come quello attuale, il volontariato si presenti come una risorsa preziosa perché favorisce la trasmissione di valori fondamentali, offrendo un aiuto concreto ai problemi, e stimolando la crescita di cittadini migliori. Speriamo che quest’incontro abbia creato curiosità rispetto alle tante associazioni di volontariato, e possa essere di stimolo ad un impegno più attivo di tutta la comunità. L’incontro è stata anche la testimonianza di quanto è importante la sinergia, la condivisione, lo stare e progettare insieme, affinchè ognuno con la sua peculiarità possa esprimere al meglio se stesso in un progetto importante collettivo, per il bene della comunità".

Da parte degli organizzatori il grazie "ai dirigenti scolastici e ai docenti che si sono mostrati sensibili a questa manifestazione, a Edmondo e Dario Del Borrello per la grande collaborazione e disponibilità del Cinema Corso, agli ospiti importanti che hanno dato la loro testimonianza, ai tantissimi ragazzi presenti che hanno dimostrato sensibilità, attenzione ed entusiasmo e a tutti i clown Ricoclaun che con passione, impegno, professionalità e tanta allegria sono attivi nel offrire parte del loro tempo libero nel donare sorrisi".