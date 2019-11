Una visita inattesa e sicuramente non gradita. È quella che hanno ricevuto i giocatori del Real Porta Palazzo – squadra vastese militante nel girone B del campionato di Prima categoria – durante l'allenamento di ieri pomeriggio nel campo "Ezio Pepe" di via Caterina da Siena.

Qualcuno è entrato nelle stanze dello spogliatoio senza farsi notare mentre i giocatori erano impegnati in campo. La scoperta è avvenuta al termine dell'allenamento, quando tre membri della squadra non hanno più ritrovato i portafogli, spariti con tutto ciò che c'era dentro: soldi, carte di credito e documenti.

L'allenatore dei gialloneri, Michele Vino, conferma la dinamica: "Questa mattina formalizzeremo le denunce. Intanto, abbiamo provveduto a bloccare immediatamente le carte di credito". Resta l'amaro in bocca per l'episodio.

Qualcosa di simile, ma che suscitò curiosità per il bottino del furto, accadde due anni fa a Carpineto Sinello, dove ignoti rubarono le divise della squadra [LEGGI].