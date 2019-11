Non solo debiti, ma anche crediti non riscossi per il Civeta, il consorzio intrcomunale che gestisce il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel Vastese. Anche il Comune di Vasto è debitore del Civeta dal 1998 e, per ridurre la cifra, è in corso una transazione. Lo hanno annunciato, nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l'assessora all'Ambiente, Paola Cianci, che lo dice in questa intervista video.