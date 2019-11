Bisognerà ancora attendere per sapere se in vista delle amministrative l'unità del centrosinistra sansalvese s'ha da fare. Il cosiddetto tavolo – quello decisivo – tra le varie forze di sinistra della città (Partito Democratico, San Salvo Democratica, Centristi, Psi, Sinistra Italiana) si sarebbe dovuto tenere ieri sera, ma a quanto pare è stato rinviato.

Doveva essere l'occasione per esprimere i propri candidati sindaci e decidere se usare le primarie o convergere direttamente su un unico cavallo in corsa. Questa volta, però, alla base del rinvio – assicurano indiscrezioni dai diversi schieramenti – non ci sono motivazioni politiche, ma meramente organizzative.