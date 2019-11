All'interno delle manifestazioni organizzate dal Comune di Vasto dedicate al Carnevale, l'Anffas onlus Vasto sarà presente domenica 26 alle ore 16 con una Mostra di maschere di Carnevale (realizzate nei laboratori Anffas e in vendita per una raccolta fondi) in piazza Diomede.

Inoltre anche martedì 28, sempre in piazza Diomede, dalle ore 16.30 in poi ci saranno lo spettacolo di magia del mago Salem e la Baby dance. Vi aspettiamo.

Patrizia Angelozzi

Ufficio stampa Anffas onlus Vasto