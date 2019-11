Una busta piena di siringhe usate che – ne è certo l'operatore della task force ambientale del Comune di San Salvo, Dino Di Fabio – sono state utilizzate da tossicodipendenti. Il rinvenimento è avvenuto stamattina in viale Belgio, nella zona industriale sansalvese.

Di Fabio armato di pinze e guanti per evitare spiacevoli ferite, ha prelevato un sacchetto che, oltre a rifiuti di vario genere, conteneva le siringhe, una trentina. Impossibile risalire al responsabile dell'abbandono di rifiuti pericolosi perché l'unico elemento utile era deteriorato. Un altro paio di siringhe usate è stato trovato in città e sempre in viale Belgio, ma in un altro punto rispetto al sacchetto. La strada è una delle meno illuminate della zona industriale e si presta ad abbandoni di ogni tipo di rifiuto in tutta tranquillità.

"Purtroppo sono rinvenimenti che avvengono quotidianamente – dicono dall'ufficio Ambiente Dino Di Fabio e Mario Argentieri – così come quelli di sacchetti d'immondizia per strada. Solitamente troviamo elementi utili per sanzionare gli incivili".