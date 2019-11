Si sono disputati oggi i recuperi delle cinque partite della 16ª giornata di Prima categoria, girone B. Per tornare alla vittoria lo Sporting San Salvo ha scelto il palcoscenico lancianese del "Guido Biondi". Seppur lontano dai recenti fasti della Serie B, lo stadio ospita da qualche settimana le partite della Marcianese, la squadra più in alto della città e per ora il bilancio è negativo: 3 sconfitte in 3 partite giocate lì.

Oggi i sansalvesi provenienti da una lunga scia negativa hanno ritrovato il sorriso con una rete di Roman Torres rientrante da squalifica. I lancianesi sono rimasti in 10 dal 40' del primo tempo per l'espulsione di Rullo.

Sugli scudi c'è sicuramente il Real Montazzoli che spazza via il Guastameroli per 4 a 0 nella sfida casalinga tra due pretendenti per il miglior piazzamento in zona play out. Particolarmente ispirato Danilo Venditti che mette a segno una tripletta.

Resta tra le prime 5 anche lo Scerni che nulla può contro la corazzata ortonese che guida la classifica e che oggi si è imposta per 2 a 0.

In ottica salvezza il Roccaspinalveti si prende tre punti d'oro contro la Tollese, in casa. Finisce 2 a 1 con le reti di Della Penna e Bruno S.

Vincono, infine, anche i biancorossi di Fresagrandinaria che allungano a +4 la distanza dalla zona play out. Contro il Tre Ville, fanalino di coda, il Fresa vince per 2 a 0 con le reti di Ottaviano e Annibali. Domenica prossima interessante sfida interna contro lo Sporting San Salvo.

I RECUPERI DELLA 16ª GIORNATA

Fresa - Tre Ville 2-0

Marcianese - Sporting San Salvo 0-1

Real Montazzoli - Guastameroli 4-0

Roccaspinalveti - Tollese 2-1

Scerni - Ortona 0-2

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Ortona 47*



Guastameroli 35*

Piazzano 34**

Real Montazzoli 34

Scerni 29*



Marcianese 26*

Sporting San Salvo 25*

Paglieta 25

S. Vito 25*

Tollese 24*

Roccaspinalveti 22*

Fresa 18*



Trigno Celenza 14*

Real Porta Palazzo 11*



Tre Ville 11*

* una partita in meno

** due partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Piazzano - Guastameroli

Roccaspinalveti - Marcianese

Tre Ville - Ortona

Real Montazzoli - Paglieta

S. Vito - Scerni

Fresa - Sporting San Salvo

Real Porta Palazzo - Trigno Celenza

Riposa Tollese