In Abruzzo quest'anno è possibile iscriversi a scuola (in tutte le scuole di ogni ordine e grado) fino al 7 marzo. Il provvedimento, richiesto dall'ufficio scolastico regionale e approvato dal Miur, è stato emanato nei giorni scorsi dando la possiblità di effettuare le procedure online e quelle nelle segreterie scolastiche, ancora per 20 giorni.

Spesso, però, le iscrizioni vengono fatte oltre i termini stabiliti. "È fondamentale rispettare la scadenza- dice a tal proposito Nicoletta Del Re, dirigente della Nuova Direzione Didattica di Vasto - . Il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio scolastico regionale assegnano a ciascun istituto un numero di classi e il relativo personale in base ai numeri comunicati al 7 marzo". Con iscrizioni oltre i termini le scuole si troverebbero nella condizione di avere classi e personale per un numero di alunni inferiore a quello effettivamente necessario.

"In particolare - prosegue la dirigente Del Re - sollecitiamo i genitori che devono iscrivere i bambini alla scuola dell'infanzia a rispettare la data di scadenza. Iscrivere i propri figli entro i termini consente, inoltre, di poter scegliere Istituto e plesso scolastico, per iscrizioni oltre i termini ciò non sarà possibile".