È di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio, alle 17 circa, in via San Michele. Lo scooter Piaggio Exagon, con a bordo due uomini albanesi, F.X, 52 anni, e P.B., 31, mentre procedeva in direzione centro storico, è finito contro una Toyota Yaris parcheggiata a bordo strada mentre i due sono finiti rovinosamente a terra. Alcuni passanti hanno immediatamente dato l'allarme, qualcuno si è avvicinato per cercare di prestare i primi immediati soccorsi.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e della Valtrigno. L'uomo alla guida dello scooter, F.X., è stato trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto mentre per il passeggero, P.B., è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. L'elicottero è quindi atterrato sul campo di gioco del vicino stadio Aragona. Qui i sanitari lo hanno caricato dopo averlo stabilizzato nell'ambulanza per poi riprendere il volo verso Pescara, da dove è stato trasferito a Chieti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vasto che si sono occupati di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Durante le operazioni di rilievo la Protezione Civile ha collaborato alla regolazione del traffico.