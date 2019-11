Torna a riunirsi il Consiglio comunale di San Salvo, la seduta dell'assise civica è fissata per venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 9.00 in seduta straordinaria in prima convocazione e sabato 25 febbraio 2017 in seconda convocazione alla stessa ora. Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

• Art. 64 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari: approvazione verbali sedute precedenti

• Interpellanze e mozioni

• Individuazione ente capofila zona sociale 1 - Ambito distrettuale 7 vastese

• Approvazione convenzione ambito distrettuale 7 vastese tra ecad e zone sociali

• Approvazione schema di convenzione per la costituzione dell’aggregazione finalizzata alla realizzazione del progetto integrato denominato “Migliorare la fruizione del Sic dal mare all’entroterra”

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comune.sansalvo.gov.it nella sezione “Consiglio comunale in diretta”.