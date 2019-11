L'ennesimo furto di auto avvenuto in città si è concluso con un ritrovamento "parziale". L'episodio ha visto coinvolto un 34enne di Vasto che, questa mattina, nel recarsi a lavoro, non ha trovato la sua Fiat Panda che aveva parcheggiato sotto casa, in via Genova Rulli, dove sono state già rubate diverse autovetture nei mesi scorsi [LEGGI].

Subito l'uomo si è recato presso la caserma dei carabinieri di Vasto per sporgere denuncia di furto. Un paio d'ore più tardi, ha ricevuto la chiamata dei militari che lo avvisavano di aver ritrovato l'auto. Gli uomini del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vasto, dopo aver ricevuto la segnalazione dalla centrale, hanno rinvenuto la Fia Panda in una traversa della statale 16, al confine con San Salvo.

Dopo il furto l'auto era stata posteggiata in una zona poco trafficata, sollevata da terra con blocchi di pietra ed erano state portate via le quattro ruote più la ruota di scorta. Per poter rubare la vettura i malviventi avevano utilizzato l'ormai consolidata tecnica della centralina "taroccata".

Episodi di furti si erano verificati anche nei giorni scorsi, a Vasto e San Salvo. Nella notte, inoltre, un 36enne pugliese è stato arrestato dai carabinieri di Termoli dopo aver rubato un furgone a San Salvo [LEGGI].