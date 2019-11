Il cammino del principe e Il mercato dei folletti, due poemi della scrittrice e poetessa inglese Christina Rossetti (figlia del patriota e dantista vastese Gabriele Rossetti e sorella di Dante Gabriele Rossetti, pittore e fondatore del Preraffaellismo) saranno rappresentati in teatro a San Salvo venerdì prossimo 24 febbraio nel teatro del Centro culturale “Aldo Moro”. A portarli in scena, con due spettacoli, uno al mattino (alle ore 11) e l’altro alla sera (alle ore 18), è il regista Pietro Bontempo, che si avvale di due interpreti: Elisabetta Misasi e Caterina Misasi.

I poemi sono incentrati sul tema dell’amore, tra una principessa e un principe il primo e tra due sorelle il secondo.

Il cammino del principe è la vicenda di una principessa che attende ansiosa l’arrivo dell’amato nel suo palazzo. Ma il principe tarda a partire, poi procede indeciso quindi affronta ostacoli che lo rallentano cosicché quando arriva a destinazione la principessa è appena morta.

Il mercato dei folletti è la storia di due sorelle, Lizzie e Laura, che vengono ammaliate dai folletti. Lizzie li fugge, Laura li cerca, li trova e ne assapora i frutti che danno l’ebbrezza. E si ammala fino a deperire e avvizzire quando non riesce più ad averne. Per amore della sorella, Lizzie va allora lei in cerca dei succhi prelibati dei folletti, con cui riesce infine a ridare vigore e salvezza alla sorella.

Si tratta di favole poetiche che esprimono l’ideale amoroso della scrittrice, che oscilla dalla religiosità alla passionalità, al misticismo. Entrambi gli spettacoli sono gratuiti, aperti alla cittadinanza, e andranno ad anticipare la Settimana della cultura 2017, che quest’anno si terrà tra il 26 marzo e il 2 aprile e che vedrà altre due rappresentazioni teatrali, a cura degli attori-registi Mauro Monni e Domenico Galasso.