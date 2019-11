Dopo tanti tanti anni di attesa, finalmente a Carpineto Sinello quest'anno ci sarà la sfilata dei carri del Carnevale, organizzata dai ragazzi insieme alla Parrocchia San Michele Arcangelo. Una volta diffusa la notizia tutti hanno iniziato a dare una mano, entusiasti di recuperare un grande valore che ha segnato la storia di questo paese, presi dalla voglia di organizzare una cosa in grande, con tanti carri e per finire in bellezza con una festa dove tutti sono invitati.

Tutto questo si svolgerà domenica 26 febbraio dalle 14, con la sfilata che attraverserà il paese per poi concludere la serata con la cena presso il centro polivalente e l'animazione del dj Dante Berardi. Il tema scelto per questo carnevale è "Ricordiamo le tradizioni tipiche abruzzesi". Tutti sono emozionati, c'è tanta buona organizzazione e soprattutto voglia di fare. Un grande grazie va alla Parrocchia che ha deciso di portare avanti questo divertente evento come forma di unione per il paese. Beh, che dire, è da non perdere!!!

Mariangela Di Paolo