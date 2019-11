È online dal 20 febbraio il nuovo videoclip di Niccolò Centioni, con Flavio Giardi, dal titolo "Non ci ci abitua mai". Il brano è stato scritto da Emiliano Palmieri, autore di numerose sigle tv (tra cui quella di Un medico in famiglia 6), insieme ad Anna Muscionico e Flavio Giardi.

Il videoclip è stato girato nelle scorse settimane a Vasto, prodotto dalla Moustache Production e la regia di Pierluigi Patella e Alessandro Sisti con Giacinto Sirbo come direttore della fotografia. Otre ai due artisti, alle riprese che si sono svolte in diverse parti della città e in location come il Vico degli Artisti e la Residenza Amblingh, hanno preso parte anche Jessica Samadi e Lorenzo Berardinucci. L'abbigliamento è stato curato da Raffaele Di Giacomo, di Dgraffa, Sara Brevetti si è occupata del makeup e Francesca Natale delle acconciature. Luigi De Rosa ha curato il backstage.