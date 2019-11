Cambio in panchina per lo Sporting Vasto, squadra militante nel girone F di Seconda categoria. Dopo la sconfitta interna contro il Di Santo Dionisio [LEGGI], la società del presidente Marco Castelluccio ha deciso di affidare la squadra ad Antonio Liberatore sollevando dall'incarico mister Giancarlo Rapino. La squadra si trova a due punti dall'ultimo posto utile per i play off dietro a San Buono e Sporting Altino.

La società fa sapere che la stima per le doti umane e tecniche di Rapino resta immutata e che la scelta è stata fatta per scuotere l'ambiente. Nel recente passato Liberatore ha conquistato la promozione in Prima categoria con il Gs Montalfano e in precedenza è stato protagonista della favola del Real Tigre, formazione in grado di arrivare in Promozione a suon di vittorie di campionato dalla Terza categoria. Non è escluso che alcuni dei fedelissimi di Liberatore, attualmente svincolati, possano aggregarsi alla squadra per tentare l'approdo in Prima.

Domenica prossima lo Sporting andrà in trasferta a San Buono contro una delle formazioni in corsa per i play off.