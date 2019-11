Torna in piazza Giovanni XXIII a San Salvo il Carnevale dei bambini per iniziativa del Comune e della Pro Loco. L’appuntamento è per domenica prossima 26 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 per trascorrere un pomeriggio di svago.

L’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza segnala che il contenitore del “Carnevale dei bambini” prevede degli spazi di animazione, trucca bimbi, le mascotte di Walt Disney, zucchero filato, pop corn, quad e tanto altro ancora. "Invito i miei concittadini a ritrovarsi domenica in piazza con i loro bambini – ha detto Faienza – per riscoprire il piacere del divertimento".