Il Comune di San Salvo ha pubblicato due nuovi bandi per un totale di 53 borse lavoro, per disoccupati di lunga durata con anzianità di servizio di almeno 12 mesi. La scadenza degli avvisi pubblici è fissata per le ore 14.00 di martedì 7 marzo 2017.

Il primo bando per 25 borse lavoro è riservato ai residenti con età compresa tra i 18 e i 65 anni. Precedenza a chi ha figli a carico e reddito Isee più basso. La durata prevista è di quattro mesi per 15 ore settimanali con retribuzione lorda mensile di 400 euro.

Il secondo bando per 28 borse lavoro è destinato alla distribuzione dei pasti presso le strutture scolastiche per una durata di 5 mesi con un minimo di 15 a un massimo di 40 ore settimanali. Si richiede esperienza lavorativa di almeno un mese nel campo della distribuzione dei pasti presso le scuole o strutture pubbliche o provate oppure nella somministrazione di alimenti e bevande. Precedenza a chi ha figli a carico e reddito Isee più basso, oltre a chi ha acquisito una esperienza lavorativa specifica.

Come sottolineato dal sindaco Tiziana Magnacca, si tratta di "un ulteriore e importante segnale dell’amministrazione comunale verso coloro che continuano a restare esclusi dal mondo del lavoro. È un segnale di vicinanza concreta a chi si trova in una situazione di bisogno e che continua a restare escluso dal mondo del lavoro. Viene concesso un contributo temporaneo e in cambio chiediamo un impegno a servizio della comunità fornendo un percorso formativo privilegiando coloro che hanno basso reddito e con figli a carico".

Per informazioni sono a disposizione il sito del Comune di San Salvo [CLICCA QUI] e gli Uffici del Segretario Sociale (ubicato nella sede comunale) e dell’Informagiovani (ubicato alla Porta della Terra).