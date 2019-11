"Torna l'appuntamento con la solidarietà verso chi si trova in difficoltà ed ha biosgno di un concreto gesto d'amore. Domenica prossima 26 febbraio, nella parrocchia di Santa Maria Maggiore a Vasto, per iniziativa della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone, ci sarà una raccolta alimentare". Lo annuncia la stessa Confraternita, spiegando: "Durante le sante messe (ore 7.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00) all'ingresso della chiesa sarà collocato un banchetto dove poter consegnare prodotti a lungo conservazione (alimenti per l'infanzia, pelati, legumi, tonno, riso, olio, latte, pasta e carne in scatola)".

"Voglio invitare tutti i parrocchiani, che hanno sempre dimostrato quando sollecitati grande generosità - dice il priore Massimo Stivaletta - a diventare ancora una volta protagonisti di un atto d'amore, condividendo il cibo con chi è nel bisogno. Abbiamo scelto lo slogan Aiutaci ad aiutare perché saremo noi confratelli a distribuire, secondo le necessità segnalataci dal parroco don Domenico Spagnoli, quanto verrà raccolto durante le sante messe della prossima domenica. Grazie a tutti coloro che aderiranno a questo nostro invito".