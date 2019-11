Trentacinque domande per capire come si svolge il lavoro dei giornalisti. Le hanno rivolte a Zonalocale.it i bambini della scuola primaria Spataro dell'Istituto comprensivo numero 1 di Vasto, che ieri pomeriggio, accompagnati dalla maestra Maria Rosaria Spagnuolo, hanno visitato la nostra redazione.

Gli alunni delle classi 4ª B e 4ª C stanno svolgendo un percorso sul mondo del giornalismo che li porterà poi a vestire i panni dei reporter per scrivere articoli, realizzare interviste, raccontare storie su ciò che li circonda. Ieri hanno potuto conoscere da vicino il gruppo di persone che ha ideato e porta avanti il progetto Zonalocale.

È sempre interessante e piacevole poter incontrare degli studenti, specialmente i più piccoli, per raccontare loro come, con tanta passione, svolgiamo il nostro lavoro. E chissà che, tra qualche anno, non vedremo qualcuno di loro diventare giornalista.

Prima di salutarli abbiamo raccolto le loro impressioni sul pomeriggio trascorso nella nostra sede e sul progetto che stanno affrontando [GUARDA].