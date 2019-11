Due giorni di festeggiamenti per il Carnevale a Vasto: domenica 26 e martedì 28 febbraio. Vasto street Carnival è il titolo dell'appuntamento, che torna dopo di stop. Carri allegorici e altri divertimenti in centro e in periferia.

La festa inizierà domenica alle 10 con l'animazione dei Ricoclaun, che faranno divertire i bambini.

A seguire, sempre in piazza Rossetti, La Storia, intrattenimento musicale a cura del Circolo socio-culturale Sant'Antonio Abate

A mezzogiorno sfilata dei veicoli storici e del Vespa club.

Nel pomeriggio si ricomincia dal quartiere San Paolo dove, davanti alla villa dinamica, si ritroveranno i carri allegorici. Alle 15 la partenza del corteo, che arriverà alle 15.30 in piazza Rossetti.

Al termine della sfilata, i carri verranno presentati uno a uno da Nicola Cedro con la sua irresistibile simpatia. Musica, balli, giochi, artisti di strada e scuole di ballo allieteranno il pomeriggio insieme alla mostra delle mascherine di Carnevale.

Il martedì grasso inizierà dal ritrovo dei carri in piazza Rossetti alle 15. Seguirà uno spettacolo che seguirà la falsariga di quello della domenica pomeriggio. Previsti anche il concorso La vetrina più bella, organizzato dal consorzio Vasto in Centro, che raggruppa una settantina di commercianti, e un secondo spettacolo in piazza Diomede