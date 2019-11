La BCC Generazione Vincente Vasto Basket parteciperà alla campagna del Rotary International per debellare la poliomielite. Giovedì 23 febbraio, alle 18.30, al PalaBCC i biancorossi scenderanno in campo per un'amichevole contro l'Airino Termoli, nella giornata in cui si celebra il 112° anniversario della fondazione del Rotary. L'obiettivo, come indicato dal presidente del club di Vasto, Gianfranco Rastelli e dall'assemblea dei soci, è quello di raccogliere fondi (ingresso a offerta libera) per sostenere le attività della Rotary Foundation (di cui ricorre quest'anno il centenario) per "debellare definitivamente la poliomielite nel mondo. Dopo anni di intensa attività in questa direzione sono rimaste poche sacche nel mondo dove si verificano ancora episodi di poliomelite".

La giornata rotariana inizierà alle 16.30 con la deposizione di un omaggio floreale dinanzi al monumento del Rotary, in viale Paul Harris. Poi, alle 17, la celebrazione della messa nella chiesa dell'Addolorata. Alle 18.30 al palazzetto di via dei Conti Ricci la sfida tra le due compagni di serie C silver.