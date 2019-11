Cedono solo al tie break le ragazze del Team Volley 3.0 nella sfida casalinga contro il Francavilla valida per la seconda fase del campionato under 14. La squadra allenata da Laura Delli Quadri e Gianluca Desiati ha dato filo da torcere alle avversarie, che possono contare tra le loro fila di due delle migliori schiacciatrici del campionato. Per il Team Volley 3.0, che si sta affidando sempre più al modulo con il palleggiatore unico, il percorso di crescita prosegue partita dopo partita, limitando gli errori e mantenendo alta la concentrazione per tutto il match.

Domenica prossima la squadra vastese giocherà ancora tra le mura amiche della palestra del quartiere San Paolo ospitando la Dannunziana nella prima giornata di ritorno della seconda fase.