Conclusa la fase di avvio dei quattro nuovi Progetti Erasmus Plus in cui è coinvolto il Comprensivo 1 di Vasto, i curatori del progetto i-Youth (Fornire risorse ai giovani innovatori) sabato 18 febbraio hanno accompagnato i 25 ragazzi scelti a suo tempo per partecipare all’iniziativa, nella Sala Consiliare del Municipio di Vasto.

Sotto la guida degli accompagnatori (le professoresse S. Sabatini, G. Perrini, M. Giattini e i professori G. Felice e M. Di Cintio) e assieme alla dirigente, professoressa Sandra Di Gregorio, i ragazzi hanno incontrato l’assessore alla scuola e alle politiche comunitarie Anna Bosco, l’assessore alle politiche giovanili Gabriele Barisano e il consigliere Marco Marchesani, ai quali hanno presentato le caratteristiche del progetto, illustrando i contenuti dell’idea da loro sviluppata fin dalla fase di avvio.

Il Progetto in questione, a differenza degli altri attualmente in fase di implementazione, presenta delle caratteristiche di unicità in quanto ne è capofila una Università della Romania che ha sede a Suceava (Univ. Stefan cel Mare – Stefano il Grande); inoltre si tratta di un progetto il cui fine non è tanto o solo la produzione di un qualche prodotto o risultato, bensì l’implementazione del suo processo nelle varie fasi di sviluppo; in pratica, trattandosi di una serie di attività process-oriented, il Progetto si focalizza sul come i ragazzi della media Paolucci dovranno portare avanti un certo task o compito formativo, analizzandone i punti di forza e di debolezza e misurandosi con i possibili referenti interessati all’idea fin qui sviluppata. Nella fattispecie i ragazzi hanno ipotizzato di far costruire una pista ciclabile e, dopo averne studiato il possibile percorso, sono passati alla fase di presentazione alle autorità locali, mediante un’accurata descrizione in Powerpoint e relativa discussione.

Lo scopo del Progetto in generale e dell’idea prescelta in particolare (per la quale il gruppo di lavoro è stato lodato dai partner internazionali in occasione del meeting di avvio in Romania) è quello di fornire ai ragazzi strumenti concreti per sviluppare le diverse competenze-chiave definite dalla Comunità Europea, quali, ad esempio, la competenza di cittadinanza, l’imprenditorialità, l’innovazione e il saper lavorare in squadra. Tutto questo in una prospettiva transnazionale, visto che i ragazzi saranno presto in costante contatto con le squadre di progetto degli altri paesi partner (Spagna, Ungheria, Polonia, Romania, Grecia). Un plauso è arrivato dagli esponenti politici presenti che si sono congratulati con la Dirigente e i Docenti per la validità dell’iniziativa, spronandoli a favorire sempre più iniziative di questo tipo.

Istituto Comprensivo n.1 – Vasto