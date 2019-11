"Si comunica che la Polizia Locale di Vasto è stata fornita di un sistema di video-rilevamento per il contrasto di fenomeni di illegalità in materia di circolazione stradale e sicurezza pubblica; nello specifico il Corpo si è dotato di un'apparecchiatura mobile per la lettura delle targhe e la rilevazione di eventuali veicoli privi della copertura assicurativa, verifiche sui documenti di circolazione, nonché dei veicoli compendio di furto, non revisionati, ed appartenenti ad una black list locale per cui il personale operante, a secondo delle violazioni riscontrate, può procedere al sequestro o fermo amministrativo del veicolo oggetto di verifica ed alla relativa contestazione".

Lo annuncia il comandante Giuseppe Del Moro, spiegando: "Il software memorizza il transito ed invia le informazioni ai database del Ministero dei Trasporti e dell'Interno. I controlli con tale strumento possono avvenire sia da fermo che in movimento. Se da un lato è un concreto obiettivo aumentare la sicurezza stradale, ed in questo caso specifico l'utilizzo del mezzo di ausilio per l'attività di polizia stradale ne è una conferma, dall'altro lo stesso permette di incrementare l'efficacia della prevenzione e della repressione delle più pericolose trasgressioni da parte degli utenti della strada. In questi giorni l’apparecchiatura sarà operativa, pertanto il personale della Polizia Locale effettuerà controlli mirati su strada, sia in forma statica che itinerante".