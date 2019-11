45 minuti per sbrigare la "pratica Ripalimosani" e pensiero già al 5 marzo quando si tornerà in campo dopo il riposo di domenica prossima.

Ieri alle Panthers è bastato il primo tempo per aggiudicarsi la partita interna contro il Ripalimosani per 4 reti a 0. Di Tullio, Di Ninni, Giuliani e Bolognese hanno apposto la loro firma sul tabellino della gara portando al mulino tre punti importanti che consentono di conservare la testa della classifica.

Dopo il poker iniziale, nella seconda frazione di gioco le palmolesi hanno rallentato il ritmo limitandosi a gestire la partita. Nelle poche sortite offensive l'Audax ha rischiato di arrotondare ulteriormente il vantaggio con Di Ninni, Di Tullio e Di Francesco, ma dall'altra parte l'ex Marianna D'Onofrio ha fatto buona guardia. Da annotare, infine, due clamorosi pali colpiti dal Ripalimosani.

In classifica non cambia nulla, vince il Castelnuovo e vince il Real Bellante nel big match contro l'Intrepida Ortona. Domenica prossima le palmolesi osserveranno un turno di riposo. Torneranno in campo il 5 marzo contro la Stellanascente Trivento.

LA 1ª GIORNATA DI RITORNO

Women Soccer Castelnuovo - Aeternum 4-0

Aquilana - Alba Montaurei 4-0

Real Bellante - Intrepida Ortona 3-0

Femminile Chieti - Pizzoli 5-0

Audax Palmoli - Ripalimosani 4-0

Riposa Stella Nascentetrivento

LA CLASSIFICA

Audax 25



Women Soccer Castelnuovo 24

Real Bellante 24

Intrepida Ortona 15

Pizzoli 12

Stella Nascentetrivento 12

Aquilana 10

Ripalimosani 7

Aeternum 6

Alba Montaurei 0

Calcio Femminile Chieti 0