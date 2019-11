La BCC Generazione Vincente Vasto Basket chiude la prima fase del campionato con una preziosa vittoria sul Nuovo Pineto Basket e ora si appresa ad affrontare la fase a orologio in cui si definiranno la griglia dei playoff e quella dei playout nel campionato di serie C silver. Contro il Nuovo Pineto Basket non è certamente stata semplice la gara di Ierbs e compagni. Gli ospiti sono andati avanti sin dal primo quarto, costringendo la Vasto Basket a rincorrere per tre quarti di partita. Solo dopo la metà del terzo quarto la squadra di coach Cardillo è riuscita a trovare l'aggancio ed il sorpasso.

Nell'ultimo parziale i biancorossi hanno respinto l'assalto degli ospiti concentrandosi bene sulla difesa e trovando poi canestri pesanti nelle mani dei suoi tiratori. Il doppio possesso di vantaggio maturato nelle battute finali ha permesso alla Vasto Basket di condurre in porto la partita con il punteggio di 72-67.

Il tempo di tirare il fiato e poi via alla fase a orologio che la squadra del presidente Spadaccini potrà affrontare coltivando l'ambizione di accedere ai playoff. Quattro le sfide in calendario: la Vasto Basket affronterà in casa Nuovo Pineto BAsket, Torre Spes e Nova Campli Basket mentre sarà di scena in trasferta sui campi di Basket Ball Teranmo, Mosciano e Magic Chieti.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket - Nuovo Basket Pineto 72-67 (18-27/36-42/56-56/72-67)

Vasto Basket: Pace 20, Stefano, Cordici 7, Dipierro 21, Marino 5, Di Tizio 5, Ierbs, Pugliese, De Gugliemo, Bartoli 12, Peluso 2. Coach: Cardillo

Pineto: Pallini 3, Pira 9, Pavone 12, Neri 13, Albertazzi 3, Simonella 23, Timperi 4, Simone, Gigliotti, Babic, Diodati. Coach: Torresi