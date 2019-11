Con il sogno play off ormai lontano, San Salvo e Cupello pensano – almeno per il momento – a raggiungere la tranquillità necessaria per una salvezza anticipata. In quest'ottica il nono turno di ritorno del campionato di Eccellenza non è andato così male per le due formazioni che aggiungono alla propria classifica un punto prezioso.

Sulla carta il compito più importante spettava al San Salvo in trasferta contro la Renato Curi Angolana. In campo vince l'equilibrio e nessuna delle due squadre riesce a realizzare. Finisce così a reti bianche, 0 a 0.

Il Cupello può invece esultare per aver ripreso una partita che si era messa male. Il primo tempo finisce infatti 2 a 0 per gli ospiti del Morro D'Oro che colpiscono con Recchiuti e Torbidone. Alla ripresa delle ostilità ci pensa il bomber Marinelli a riportare i conti in pari con una doppietta (prima rete su rigore).

Da annotare il crollo del Francavilla, candidata alla vittoria finale, contro il Sambuceto in trasferta: finisce 5 a 1 per i padroni di casa, ora secondi dietro il Martinsicuro.

Prossimo turno abbordabile per entrambe: il San Salvo riceverà il Montorio fanalino di coda, il Cupello sarà impegnato in trasferta contro il River Chieti.

LA 9ª GIORNATA DI RITORNO

Sambuceto - Francavilla

Montorio - Martinsicuro 0-3

Penne - Miglianico 1-0

Cupello - Morro D'Oro 2-2

Amiternina - Paterno 3-1

Alba Adriatica - River Chieti 1-0

RC Angolana - San Salvo 0-0

Capistrello - Virtus Teramo 2-1

Nerostellati - Acquaesapone 2-1

LA CLASSIFICA

Martinsicuro 50



Francavilla 48

Paterno 48

Nerostellati 47

Renato Curi 44



Alba Adriatica 44

Capistrello 39

Sambuceto 37

San Salvo 35

Cupello 32

Acquaesapone 30

Morro d'Oro 27

River Chieti 27



Amiternina 25

Miglianico 25

Penne 21

Virtus Teramo 20



Montorio 18

IL PROSSIMO TURNO

Acquaesapone - Sambuceto

Francavilla - Penne

Martinsicuro - Amiternina

Miglianico - Capistrello

Morro d'Oro - Nerostellati

Paterno - Alba Adriatica

River Chieti - Cupello

San Salvo - Montorio

Virtus Teramo - RC Angolana