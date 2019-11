Continua il tira e molla in testa alla classifica del campionato di Terza categoria. Dopo aver distanziato le inseguitrici nel turno infrasettimanale, il Lentella viene bloccato sul pareggio dal Montalfano che già aveva rischiato di inguaiare la Sansalvese.

Il derby tra formazioni gialloverdi finisce 1 a 1 e si decide tutto nei minuti di recupero. Al 90' Alessio Fizzani sigla di testa la sua prima rete con la maglia lentellese (dopo aver fallito un'altra grande occasione), al 95' Giuseppe D'Adamo ristabilisce il pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione contestato dagli ospiti.

A quota 37 quindi sale anche la Sansalvese che nel posticipo delle 17.30 ha passeggiato contro l'Atletico Vasto. Sul campo di via Stingi termina 8 a 0 per la formazione di mister De Luca. Due le triplette: Argentieri e Ramundi. Completano il tabellino Cordisco e Di Martino.

Torna alla vittoria – dopo l'inatteso ko di mercoledì scorso – la Virtus Tufillo in trasferta a Guilmi con il minimo sforzo: finisce 1 a 0. Marcatore di giornata Fiore.

Il Torrebruna – con lo stesso risultato – si aggiudica uno dei derby dell'Alto Vastese per la zona play off contro la Dinamo Roccaspinalveti che solo qualche giorno fa era uscita vittoriosa da uno dei campi più difficili del campionato, quello di Tufillo. I granata si impongono grazie alla rete del solito Farina.

All'ultimo posto disponibile sale nuovamente la New Robur che scalza il Montalfano in virtù degli scontri diretti. La formazione di Castiglione Messer Marino si impone per 2 a 1 sul Vasto United con le reti di Michelangelo Fangio e Cristian D'Ippolito che ribaltano l'iniziale svantaggio; i vastesi erano andati in gol con Giorgio Finamore.

Valanga di gol anche a Scerni dove il Real San Giacomo ha battuto 9 a 0 il Pollutri. La goleada è firmata da Orunesu, Di Virgilio, Marco D'ercole (doppietta), Ranalli, Lucci, Pomponio ed Erragh. Il Real si riporta così a un punto dai play off.

Se non fosse stato per le reti di San Salvo e Scerni, sarebbe stata una giornata povera di gol. Anche al Casalanguida, infatti, basta solo una rete per espugnare Furci; la sigla Giuseppe Di Marco.

Domenica prossima si disputeranno le partite dell'ultimo turno del girone di andata non giocate per neve il 22 gennaio scorso.

LA 4ª GIORNATA DI RITORNO

Sansalvese - Atletico Vasto 8-0

Aurora Furci - Casalanguida 0-1

Torrebruna - Dinamo Roccaspinalveti 1-0

Montalfano - Lentella 1-1

Real San Giacomo - Pollutri 9-0

New Robur - Vasto United 2-1

Guilmi - Virtus Tufillo 0-1

LA CLASSIFICA

Lentella 37



Sansalvese 37

Virtus Tufillo 35*

Torrebruna 31

New Robur 26



Montalfano 26

Real San Giacomo 26

Dinamo Roccaspinalveti 24

Casalanguida 23*

Aurora Furci 20

Atletico Vasto 15

Vasto United 10

Guilmi 3

Pollutri 2

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Vasto - Virtus Tufillo

Dinamo Roccaspinalveti - New Robur

Lentella - Guilmi

Montalfano - Torrebruna

Pollutri - Aurora Furci

Real San Giacomo - Sansalvese

Vasto United - Casalanguida