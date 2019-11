La Vastese non si rialza e incassa la quarta sconfitta consecutiva in casa del Campobasso, 2-1 il punteggio finale, nella 24ª giornata del girone F di serie D. Per i biancorossi, che non vincono una partita dallo scorso 11 dicembre, è davvero un periodo di crisi. Il neo arrivato Massimiliano Favo non è ancora riuscito a scuotere una squadra che, dopo una prima parte di stagione entusiasmante, si è involuta fino a collezionare una serie di pareggi e poi, nell’ultimo mese, di sconfitte. E domenica all’Aragona arriverà una Vis Pesaro che marcia spedita per tenere il passo di Fermana e Matelica nelle zone alte della classifica.

La partita. Il primo tentativo pericoloso porta la firma di Grazioso che, al 9’, impegna Rinaldi. Dopo una fase senza troppe emozioni, al 34’ passano i padroni di casa con il gol di Martiniello servito dall’ex biancorosso Iaboni. Qualche minuto dopo sono ancora i molisani a proporsi in avanti con il tiro di Fazio che finisce fuori dallo specchio. Nel finale i padroni ci provano ancora ma al riposo si va con il punteggio di 1-0 per il Campobasso. Nel secondo tempo mister Favo sceglie Colitto al posto di Mensah, per dare più spinta in avanti alla Vastese. Ma a segnare, dopo appena due minuti, sono ancora i padroni di casa ancora con Martiniello, abile a sfruttare uno schema su calcio di punizione. Con l’ingresso di Galizia la Vastese diventa a trazione anteriore ma non riesce mai a rendersi pericolosa dalle parti di Palumbo. Solo in pieno recupero i biancorossi trovano la rete per accorciare le distanze con Fiore. Finisce 2-1 per il Campobasso tre punti importanti per allontanarsi dalla zona playout mentre la Vastese vede allontanarsi ancora quella playoff.

Campobasso - Vastese 2-1

(34’ Martiniello; 47’ Martiniello, 95' Fiore)

Campobasso: Palumbo, Corbo, Frabotta, Fazio (94' Vitelli), Russo, Esposito, Improta (87' Fioretti), Grazioso, Martiniello (87' D’Aversa), Iaboni, Frezzi. Panchina: Montella, Testa, De Matteis, Germano Filho, Loperfido, Marra. Allenatore: Silva

Vastese: Rinaldi, Manisi, Mensah (46’ Colitto), Tafili, Allocca, Campanella, Cosenza, Romano (57’ Galizia), Prisco (74’ Santoro), Fiore, Felici. Panchina: Russo, Bartoli, De Cinque, Manzo, Alberico, Napolitano. Allenatore: Favo

Arbitro: Catallo di Frosinone (Centrone di Molfetta e De Girolamo di Avellino)

Ammoniti: Fazio, Manisi

La 24ª giornata

Sammaurese - Alfonsine 2-1

Pineto - Castelfidardo 0-1

Olympia Agnonese - Jesina 3-1

Monticelli - Fermana 2-3

Romagna Centro - San Nicolò 1-1

Recanatese - San Marino 0-2

Vis Pesaro - Civitanovese 3-0

Campobasso - Vastese 2-1

Riposa: Matelica